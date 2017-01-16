СМИ: Трамп отрицательно оценил действия России в Сирии

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон мог что-то сделать, но сейчас уже поздно
Избранный президент США Дональд Трамп отрицательно оценил действия России в Сирии.
Об этом он заявил в интервью европейским СМИ.
«Это очень плохо», – цитирует «РИА Новости» оценку Трампом российского участия в конфликте в Сирии.
Более того, он несколько раз повторил, что гуманитарная ситуация в Алеппо совершенно ужасная.
Ранее обвинения России в том, что она наносит удары по гражданским объектам в Сирии не находили подверждения.
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