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СМИ: Трамп отрицательно оценил действия России в Сирии

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон мог что-то сделать, но сейчас уже поздно

Избранный президент США Дональд Трамп отрицательно оценил действия России в Сирии.

Об этом он заявил в интервью европейским СМИ.

«Это очень плохо», – цитирует «РИА Новости» оценку Трампом российского участия в конфликте в Сирии.

Более того, он несколько раз повторил, что гуманитарная ситуация в Алеппо совершенно ужасная.

Ранее обвинения России в том, что она наносит удары по гражданским объектам в Сирии не находили подверждения.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

СМИ: Трамп отрицательно оценил действия России в Сирии

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон мог что-то сделать, но сейчас уже поздно

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