Атака смертников предотвращена спецназом на франко-африканском саммите

Бойцы спецназа Франции помешали террористам совершить нападение на делегатов саммита Африка – Франция в столице Мали, Бамако. Готовившие подрыв смертники задержаны.

«Был предотвращен теракт в Бамако. Французский спецназ задержал на севере страны готовящихся к нападению террористов-смертников», — сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванный источник в западных спецслужбах.

Точное количество задержанных неизвестно. У одного из террористов был изъят телефон, с которого было отправлено прощальное сообщение родителям.

Саммит Африка – Франция проходил 13 и 14 января, он проводился уже в 27-й раз. В саммите приняли участие президент Франции Франсуа Олланд и лидеры стран Африки.