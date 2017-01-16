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Летевший из Гонконга в Киргизию самолет разбился при посадке

Падающий самолет врезался в два жилых дома близ аэропорта Манас

Авиакатастрофа с участием грузового самолета произошла в Киргизии. Воздушное судно следовало рейсом Гонконг – Бишкек и разбилось при посадке из-за сложных погодных условий. При падении самолет задел два жилых дома.

Крушение произошло в 4.31 по московскому времени.

«Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту Манас в столице Киргизии из-за сложных погодных условий. В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке», — приводит «РИА Новости» слова руководителя Центра управления кризисными ситуациями МЧС Киргизии Мухаммеда Сварова.

Информация о судьбе членов экипажа пока не поступала. Известно, что на борту находились два пилота и технический персонал.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Летевший из Гонконга в Киргизию самолет разбился при посадке

Падающий самолет врезался в два жилых дома близ аэропорта Манас

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