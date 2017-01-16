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Частная компания готова совершить экспедицию на Луну

Moon Express победила в конкурсе Google Lunar X PRIZE и получает приз $20 млн

Компания Moon Express заявила о готовности отправить на Луну частную экспедицию. Полет к спутнику Земли должен пройти в два этапа и обойтись в $45 млн.

В ходе первого этапа ракета-носитель Electron выведет на орбиту космический аппарат MX-1E. Далее начнется второй этап. Кораблю предстоит на собственных двигателях достичь лунной поверхности, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По замыслу Moon Express, экспедиция займет четыре дня. Компания берется доставить на Луну оборудование NASA, ILO и Мэрилендскогоуниверситета.

Со своим проектом Moon Express одержала победу в конкурсе Google Lunar X PRIZE и по условиям получит $20 млн для завершения подготовки к экспедиции.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Частная компания готова совершить экспедицию на Луну

Moon Express победила в конкурсе Google Lunar X PRIZE и получает приз $20 млн

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