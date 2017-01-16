Обама: Трампа не стоит недооценивать

Дональда Трампа не стоит недооценивать, поскольку он станет президентом.

Об этом заявил президент США Барак Обама в интервью телеканалу Си-би-эс.

«Все должны признать, что не стоит недооценивать этого парня, потому что он станет 45-м президентом Соединенных Штатов», – цитирует его ТАСС.

При этом Барак Обама назвал передачу власти своему приемником необычной и добавил, что Трамп наверняка согласиться с ним.

Кроме того, он предостерег от чрезмерного увлечения современными информационными технологиями, поскольку для решения проблем нужно разбираться в их сути, а не просто читать сообщения в Twitter.

В заключение Обама призвал конгрессменов-республиканцев не допустить разрушения традиций США.

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