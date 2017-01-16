Россиянина подозревают в планировании убийства экс-премьера Черногории

Гражданина России Эдуарда Широкова подозревают в планировании убийства бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича. Об этом заявил специальный прокурор страны Велько Рутович в эфире национального телеканала RTCG.

«В этом подозревается только Широков, речь о деянии путем подстрекательства», — цитирует Рутовича «РИА Новости».

Также Черногория обвиняет Широкова в создании преступной организации и попытке терроризма.

Всего по этому делу разыскиваются двое российских граждан - помимо Широкова это Владимир Попов. В случае, если граждане России не будут выданы Черногории, судить их будут заочно, сообщил Рутович.

Также по делу, многие обстоятельства которого еще не выяснены, проходят порядка 20 человек, в основном граждане Сербии. Часть из них находится под стражей в Черногории. Эта группа якобы планировала государственный переворот и теракт в стране в день парламентских выборов 16 октября 2016 года.