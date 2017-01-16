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Экзотический грызун родился в зоопарке Челябинска

Это детеныш пак, животных, проживающих в Южной Америке

В зоопарке Челябинска у пары экзотических грызунов из Южной Америки появился детеныш. Он стал уже 11 по счету.

Пока малыша не будут отлучать от матери, она откармливает его грудным молоком, что, как говорят специалисты, очень благотворно влияет на его здоровье.

Затем пака передадут в зоопарк другого города.

Челябинск является «поставщиком» пак в российские зоопарки, поскольку эти зверьки – редкость для парков нашей страны – для их появления необходимо создать соответствующие условия, что получилось сделать у Челябинска, передает ИА «Урал-пресс-информ».

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Экзотический грызун родился в зоопарке Челябинска

Это детеныш пак, животных, проживающих в Южной Америке

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