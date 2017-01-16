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Число рейсов с дешевыми тарифами на Колыму возрастет в пять раз

Увеличение числа полетов запланировано на время действия летнего расписания

Число рейсов «Аэрофлота» на Колыму в пиковые периоды будет достигать пяти в неделю. Об этом гендиректор авиакомпании Виталий Савельев сообщил в ответ на запрос депутата Госдумы от Магаданской области Оксаны Бондарь, передает ИА MagadanMedia.

В декабре 2016 года компания ввела плоские тарифы, у жителей региона появилась возможность летать по доступным ценам раз в неделю. Билеты на маршрут Магадан–Москва–Магадан составляют 13,2 тыс. рублей в одну сторону и 22 тыс. рублей туда и обратно для всех граждан. По словам Савельева, в период летнего расписания 2017 года компании группы «Аэрофлот» будут выполнять четыре рейса в неделю, при этом на время массовых перевозок (с 16 мая по 6 октября) запланировано до пяти полетов в неделю.

Зимой основной объем продажи билетов на внутрирегиональных маршрутах осуществляется по минимальным тарифам. В летний период «Аэрофлот» продолжит участие в программе льготных перевозок по субсидируемым тарифам.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Число рейсов с дешевыми тарифами на Колыму возрастет в пять раз

Увеличение числа полетов запланировано на время действия летнего расписания

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