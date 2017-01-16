Амурских кавээнщиков могут лишить победы в Первой лиге

Видеоблогер Дмитрий Кравченко выступил с обвинениями в адрес команды КВН из Благовещенска People.



Он заметил, что амурчане использовали шутки, которые уже были у других команд два года назад. Речь идет о командах «Люди добрые» из Ростова-на-Дону и «Давай поженимся» из Екатеринбурга.

В ролике выложены четыре шутки благовещенской команды, а за ними — шутки их предшественников. Они идентичны.

Между тем, как отмечает ИА «Амур.инфо», благовещенским кавээнщикам удалось достичь успеха в туре прошлого года, они заняли второе место и стали вице-чемпионами Первой лиги 2016 года.

Между тем, как заявили в самой команде, участники конкурса стали жертвами авторов.



По словам капитана Сергея Бурмаги, они купили эти шутки еще три года назад и на тот момент они еще никем не использовались.

Пока представители жюри КВН не прокомментировали произошедшее. Не исключено, что результаты Первой лиги будут позже пересмотрены в связи с обвинениями в адрес одного из победителей.