Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Амурских кавээнщиков могут лишить победы в Первой лиге

Благовещенскую команду обвинили в воровстве шуток

Видеоблогер Дмитрий Кравченко выступил с обвинениями в адрес команды КВН из Благовещенска People.

Он заметил, что амурчане использовали шутки, которые уже были у других команд два года назад. Речь идет о командах «Люди добрые» из Ростова-на-Дону и «Давай поженимся» из Екатеринбурга.

В ролике выложены четыре шутки благовещенской команды, а за ними — шутки их предшественников. Они идентичны.

Между тем, как отмечает ИА «Амур.инфо», благовещенским кавээнщикам удалось достичь успеха в туре прошлого года, они заняли второе место и стали вице-чемпионами Первой лиги 2016 года.

Между тем, как заявили в самой команде, участники конкурса стали жертвами авторов.

По словам капитана Сергея Бурмаги, они купили эти шутки еще три года назад и на тот момент они еще никем не использовались. 

Пока представители жюри КВН не прокомментировали произошедшее. Не исключено, что результаты Первой лиги будут позже пересмотрены в связи с обвинениями в адрес одного из победителей.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Амурских кавээнщиков могут лишить победы в Первой лиге

Благовещенскую команду обвинили в воровстве шуток

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

Политолог

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке