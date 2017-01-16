В Киргизии возбудили уголовное дело по факту крушения Boeing

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по факту крушения турецкого самолета, упавшего на дачный поселок под Бишкеком.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц» УК Киргизии.

В Генпрокуратуре отметили, что уголовное дело передано в МВД республики для организации расследования. Для расследования причин и обстоятельств ЧП создана межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников органов МВД и госкомитета нацбезопасности республики.

Напомним, грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии утром в понедельник.

Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта. При этом были разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул. Экипаж состоял из пяти человек, по предварительным данным, все они погибли. По данным МЧС, в результате катастрофы погибли 37 человек.