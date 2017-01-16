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Житель Альметьевска погрел ноги у Вечного огня

Возбуждено дело по статье «Вандализм»

Дело по статье «Вандализм» возбуждено в отношении 27-летнего жителя Альметьевска. Он грел ноги около Вечного огня.

Инцидент произошел 19 декабря прошлого года. Нарушитель и его друг разместили в одной из соцсетей видео произошедшего.

Позже прокуратура Татарстана начала расследование случившегося. По словам авторов ролика, которые приводит ресурс ProKazan.ru, никакого злого умысла у них не было, они просто прогуливались по городу и решили погреться у Вечного огня.

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, ему грозит штраф до 40 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года. Так же обвиняемого по этой статье могут приговорить к аресту до трех месяцев.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Житель Альметьевска погрел ноги у Вечного огня

Возбуждено дело по статье «Вандализм»

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