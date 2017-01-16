Приоритетные проекты в сфере здравоохранения реализуют в Карелии

Приоритетные проекты в сфере здравоохранения разработают в Карелии в рамках основных направлений стратегического развития «Здравоохранение» и «Моногорода». Для их реализации в республиканском Минздраве организовали рабочую группу.

В текущем году планируется осуществить такой проект как «Технологии и комфорт матерям и детям», который направлен на совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и родов и проект «Электронное здравоохранение», предполагающий совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий, отмечает ИА «Карелinform».

Кроме того, в рамках проекта «Лекарства. Качество и безопасность» планируется внедрить автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов.

Помимо прочего, в регионе также реализуют мероприятия «дорожной карты» в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».

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