Сотрудница банка во Владивостоке «списала» 6 млн рублей

Суд вынес приговор жительнице Владивостока, которая похитила из банка более 6 млн рублей. Сотрудница финансового учреждения записывала в отчетную документацию украденные суммы как ветхие денежные средства, которые должны изыматься из обращения и утилизироваться, сообщила РИА PrimaMedia старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Преступление было выявлено в ходе ревизии в хранилище банка. Подсудимая, являясь заведующей кассой отдела кассовых операций, на протяжении более двух лет присваивала различные суммы. Женщина признана виновной в хищении вверенного ей имущества, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Суд первой инстанции приговорил ее к трем годам колонии-поселения, Приморский краевой суд оставил апелляционную жалобу защиты без удовлетворения. Большую часть причиненного ущерба женщина вернула банку сама, остальные 2 млн рублей суд взыскал с осужденной.