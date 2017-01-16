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Пилот разбившегося под Бишкеком Boeing скончался

Ранее сообщалось, что один из членов экипажа выжил после катастрофы

Пилот грузового Boeing, разбившегося вблизи аэропорта Бишкека, скончался на месте крушения самолета.

Об этом сообщает «РИА Новости» представитель пресс-службы Минздрава республики Елена Баялинова.

Ранее сообщалось, что один из членов экипажа выжил после катастрофы.

По словам представителя ведомства, сейчас в больницах Бишкека находятся девять пострадавших, из которых шестеро детей с тяжелыми множественными травмами и ожогами.

Жертвами катастрофы, по последним данным, стали 37 человек.

Грузовой Boeing 747-400, следовавший рейсом Гонконг–Бишкек–Стамбул, разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас.

Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта, при этом были разрушены 32 жилых дома.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Пилот разбившегося под Бишкеком Boeing скончался

Ранее сообщалось, что один из членов экипажа выжил после катастрофы

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