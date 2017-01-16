Пилот разбившегося под Бишкеком Boeing скончался

Пилот грузового Boeing, разбившегося вблизи аэропорта Бишкека, скончался на месте крушения самолета.

Об этом сообщает «РИА Новости» представитель пресс-службы Минздрава республики Елена Баялинова.

Ранее сообщалось, что один из членов экипажа выжил после катастрофы.

По словам представителя ведомства, сейчас в больницах Бишкека находятся девять пострадавших, из которых шестеро детей с тяжелыми множественными травмами и ожогами.

Жертвами катастрофы, по последним данным, стали 37 человек.

Грузовой Boeing 747-400, следовавший рейсом Гонконг–Бишкек–Стамбул, разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас.

Самолет рухнул на дачный поселок в окрестностях аэропорта, при этом были разрушены 32 жилых дома.