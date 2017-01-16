Власти Якутии изменят алфавит малых народов Севера

Якутские парламентарии ввели в действующий закон норму, устанавливающую полномочия правительства республики по изменению алфавитов коренных малочисленных народов Севера. Лингвисты проведут новые фонетические исследования эвенского, эвенкийского, юкагирского, долганского, чукотского языков, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе Ил Тумэна.

Потребность в таких нововведениях существует давно. Например, эвенский алфавит и орфография были приняты еще в 1932 году. Механический перенос кириллицы привел к тому, что в письме невозможно передать долготу эвенских слов или мягкость согласных звуков. Это создает трудности при изучении.

Парламентарии считают, что изменение норм позволит сохранять и развивать официальные языки коренных малочисленных народов Севера республики.