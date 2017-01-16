Сибирские ученые придумали, чем заменить платину в топливных элементах

Ученые НГУ и Института неорганической химии СО РАН создали новое соединение на смену дорогой платине. Оно послужит катализатором в топливных элементах.



Это соединение состоит из твердого раствора кобальта и иридия.

Как поясняет ИА FlashSiberia, ссылаясь на пресс-службу НГУ, у топливных элементов высокий КПД, их можно многократно использовать при непрерывной подаче топлива и окислителя. Однако катализатор необходим для того, чтобы на электродах проходила химическая реакция.

Ранее в данном случае использовали платину, но она нередко растворялась. Да и стоимость электродов, содержащих этот дорогой металл, составляла более 70% стоимости самого топливного элемента.

Иридий же дешевле платины в два раза. Добавляемый в раствор неблагородный металл кобальт еще больше удешевляет процесс. Кроме того, у этого сплава более продолжительный срок службы.