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Сибирские ученые придумали, чем заменить платину в топливных элементах

Они разработали новое соединение, которое может служить не хуже затратного материала

Ученые НГУ и Института неорганической химии СО РАН создали новое соединение на смену дорогой платине. Оно послужит катализатором в топливных элементах.

Это соединение состоит из твердого раствора кобальта и иридия.

Как поясняет ИА FlashSiberia, ссылаясь на пресс-службу НГУ, у топливных элементов высокий КПД, их можно многократно использовать при непрерывной подаче топлива и окислителя. Однако катализатор необходим для того, чтобы на электродах проходила химическая реакция.

Ранее в данном случае использовали платину, но она нередко растворялась. Да и стоимость электродов, содержащих этот дорогой металл, составляла более 70% стоимости самого топливного элемента.

Иридий же дешевле платины в два раза. Добавляемый в раствор неблагородный металл кобальт еще больше удешевляет процесс. Кроме того, у этого сплава более продолжительный срок службы.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Сибирские ученые придумали, чем заменить платину в топливных элементах

Они разработали новое соединение, которое может служить не хуже затратного материала

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