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Вице-президент США прилетел в Киев

У Джо Байдена запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко

В аэропорту Киева «Борисполь» приземлился самолет вице-президента США Джо Байдена.

Он уже спустился по трапу, где его встретила официальная делегация. Согласно обычаю, Байдена встретили с караваем, передает «РИА Новости».

У американца запланирована встреча с главой украинского кабмна Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко.

В 11.30 мск Байден и Порошенко сделают заявления для прессы.

Изначально визит Байдена в Киев был запланирован на 15 января, однако его перенесли на день позже. В посольстве США в украинской столицы сообщили, что приезд Байдена подчеркивает важности предоставления Украине поддержки со стороны Штатов.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Вице-президент США прилетел в Киев

У Джо Байдена запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко

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