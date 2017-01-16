Вице-президент США прилетел в Киев

У Джо Байдена запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко
В аэропорту Киева «Борисполь» приземлился самолет вице-президента США Джо Байдена.
Он уже спустился по трапу, где его встретила официальная делегация. Согласно обычаю, Байдена встретили с караваем, передает «РИА Новости».
У американца запланирована встреча с главой украинского кабмна Владимиром Гройсманом и президентом Украины Петром Порошенко.
В 11.30 мск Байден и Порошенко сделают заявления для прессы.
Изначально визит Байдена в Киев был запланирован на 15 января, однако его перенесли на день позже. В посольстве США в украинской столицы сообщили, что приезд Байдена подчеркивает важности предоставления Украине поддержки со стороны Штатов.