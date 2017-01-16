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Япония намерена организовать авиарейсы на Курилы

Токио предложит российской стороне разрешить бывшим жителям южных Курильских островов посещать их с помощью воздушного сообщения

Япония рассматривает возможность организации воздушного сообщения с Курилами. Речь идет о введении рейсов из аэропорта Накасибэцу недалеко от города Нэмуро на Хоккайдо на российские острова Кунашир и Итуруп. Также планируется начать прямые морские маршруты на Шикотан и Хабомаи. Токио не намерен нарушать свою юридическую позицию, то есть не будет рассматривать рейсы как международные.

Правительство Японии обратится к РФ с предложением разрешить бывшим жителям южных Курильских островов посещать их, используя воздушное и морское сообщение. Токио намерен добиться реализации к весне 2017 года, передает ИА SakhalinMedia.

В настоящее время южные Курильские острова в безвизовом порядке могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты. Однако всем нужно проходить необходимые процедуры в порту Южно-Курильска на Кунашире, откуда уже после этого можно судами добраться до Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

Территория южных Курил является пограничной зоной, здесь действует строгий пропускной контроль, напоминает ТАСС. Ранее во время визита в Японию президент РФ Владимир Путин предложил ввести режим свободного приграничного перемещения жителей Сахалинской области и японского острова Хоккайдо.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Япония намерена организовать авиарейсы на Курилы

Токио предложит российской стороне разрешить бывшим жителям южных Курильских островов посещать их с помощью воздушного сообщения

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