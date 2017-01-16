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В Коми оборудуют 45 купелей для крещенских купаний

Безопасность погружения в воду будут обеспечивать спасатели, медики и полицейские

В Коми установят 45 купелей для крещенских купаний. Безопасное погружение в воду обеспечат спасатели, медики и полицейские. 

«Для обеспечения безопасности в местах купаний специалисты ГИМС регулярно замеряют толщину льда. Само оборудование купели будет устанавливаться непосредственно перед началом крещенских купаний» — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Коми Анатолий Редько.

Всего Коми республиканская система РСЧС выставит на дежурство в Крещение 334 человека и 80 единиц техники, в том числе от МЧС на постах у купелей будут находиться 96 спасателей и инспекторов ГИМС, а также 14 единиц техники, отмечает ИА «Комиинформ».

Напомним, православные верующие отметят один из главных православных праздников — Крещение Господне в ночь на 19 января. В храмах пройдут праздничные богослужения, после чего священнослужители вместе с прихожанами соберутся у рек, озер и других водоемов для участия в традиционном ритуале — погружении в святую крещенскую воду.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Коми оборудуют 45 купелей для крещенских купаний

Безопасность погружения в воду будут обеспечивать спасатели, медики и полицейские

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