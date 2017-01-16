В Вологодской области уже две недели горит полигон ТБО

Около двух недель продолжается пожар на полигоне по хранению твердых бытовых отходов под Соколом в Вологодской области.



Впервые сигнал о возгорании поступил в МЧС 1 января. Еще тогда сотрудники Роспотребнадзора заявили о том, что из-за тления строительного мусора на границе санитарной зоны полигона и в жилой застройке города превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ — ацетальдегида и бензола, напоминает ресурс Cpv.Ru.



Тление зафиксировано по всему периметру мусорки — около 950 м. Жилые кварталы города Сокол расположены в 2 км от полигона.



Сейчас пожар ликвидируют 17 человек и 8 единиц техники. К настоящему моменту на полигоне остался лишь один очаг горения. Его площадь составляет 600 кв. м.



В Роспотребнадзоре говорят, что уровни загрязнения воздуха опасности для жителей города уже не представляют.