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Крым подготовил проект резолюции о нарушении Киевом прав человека

Член правительства республики сообщил, что противоправные действия против населения были совершены Украиной в период, когда полуостров принадлежал этой стране

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Крым подготовил проект резолюции ООН о нарушениях Украиной прав человека. Об этом сообщил член правительства республики Заур Смирнов.

Он пояснил, что противоправные действия против населения Киевом совершались в тот период, когда Крым еще принадлежал Украине. Проект резолюции уже подготовлен.

«В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период.Мы постарались хронологически описать всю ситуацию», — сказал Смирнов, передает «РИА Новости».

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что спецслужбы Украины наращивают диверсионно-террористическую деятельность в Крыму.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Крым подготовил проект резолюции о нарушении Киевом прав человека

Крым подготовил проект резолюции о нарушении Киевом прав человекаЧлен правительства республики сообщил, что противоправные действия против населения были совершены Украиной в период, когда полуостров принадлежал этой стране

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