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Путин и президент Молдавии Додон обсудят Приднестровье 17 января

Встреча лидеров двух стран состоится в Москве

16–18 января Москву с визитом посетит президент республики Молдова Игорь Додон. В ходе поездки он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры политиков состоятся 17 января. Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание Путин и Додон планируют уделить актуальным региональным проблемам, в первую очередь — приднестровскому урегулированию, передает пресс-служба Кремля.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Путин и президент Молдавии Додон обсудят Приднестровье 17 января

Встреча лидеров двух стран состоится в Москве

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