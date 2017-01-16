Путин и президент Молдавии Додон обсудят Приднестровье 17 января

16–18 января Москву с визитом посетит президент республики Молдова Игорь Додон. В ходе поездки он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры политиков состоятся 17 января. Лидеры двух стран планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание Путин и Додон планируют уделить актуальным региональным проблемам, в первую очередь — приднестровскому урегулированию, передает пресс-служба Кремля.