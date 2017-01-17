Евгений Лебедев — человек наособицу

Евгений Лебедев вошел в историю прежде всего как актер театральный: полвека он работал с Георгием Товстоноговым — одним из главных режиссеров советской сцены. Однако и фильмография, состоящая из десятков картин, впечатляет: тут и «Два капитана», и «Поднятая целина», и «Свадьба в Малиновке»... Празднование 100-летия со дня рождения артиста логично распределилось по этим двум сферам — театр и кино: юбилейные программы подготовили БДТ и «Ленфильм».

Творческий вечер на «Ленфильме» назывался «Испытание памятью» — по заглавию мемуаров, изданных при жизни Евгения Лебедева. Зрители увидели выставку-инсталляцию из съемочной бутафории и постеров с кадрами кинокартин, в которых артист снялся на старейшей киностудии страны, услышали фрагменты из воспоминаний Евгения Алексеевича и его здравствующих коллег.



Фото: Стас Левшин

С особой силой прозвучало в общей композиции видеопослание Глеба Панфилова и Инны Чуриковой. Как сказал Глеб Анатольевич, он сразу понял, что в его первом полнометражном фильме «В огне брода нет» Лебедев — и только он — может сыграть белогвардейского полковника, прошедшего через горнило испытаний, знающего жестокую правду жизни.

Здесь же была вручена премия имени Лебедева. Несмотря на формулировку «За вклад в театральное искусство», удостоен ее был «Ленфильм».



— Впервые в истории премии ее получил не человек, а киностудия, — рассказал «Известиям» директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин. — Эта большая статуэтка — размером, наверное, с «Оскара» — изображает Евгения Лебедева в образе Холстомера. Она уже стоит в нашем музее среди прочих наград.

Фото: Стас Левшин

В отличие от парадного торжества «Ленфильма» БДТ вспомнил актера более камерно, представив фотовыставку актера в его знаковых ролях и авторскую программу Ирины Шимбаревич. Заместитель худрука БДТ по общественно-просветительской и исследовательской деятельности была знакома с Лебедевым 20 лет: с конца 1970-х, когда начала работать в БДТ, и до смерти Евгения Алексеевича в 1997 году.

— Готовя эту программу, я поняла, как трудно рассказывать о Евгении Алексеевиче, — пояснила «Известиям» Ирина Шимбаревич. — Он был очень закрытым человеком, «наособицу». Редко смеялся и словно нес по жизни боль.

Тем не менее рассказ об «актере века» получился захватывающим и проникновенным. Автору удалось выразить противоречия судьбы артиста. Лебедев был «поповским отродьем», как его презрительно называли в юности, к тому же сыном «врагов народа»: в 1937 году расстреляли отца-священнослужителя, погибла в застенках и мать. Однако после войны Лебедеву довелось сыграть молодого Сталина в спектакле Товстоногова «Из искры…» и даже получить Сталинскую премию...

Ключевые роли Лебедева были сыграны на сцене БДТ, но рассказ Шимбаревич коснулся всех театров, где работал актер, в том числе Тбилисского ТЮЗа — там Евгений Алексеевич познакомился с Товстоноговым в начале 1940-х. Этот период отмечен и другими знаменательными знакомствами. Так, рабочим сцены в ТЮЗе был будущий поэт Булат Окуджава, а дежурным — школьник Марлен Хуциев.



Фото: Стас Левшин

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Зрители, пришедшие на вечер в БДТ, смогли оценить и другие грани таланта Лебедева. В театре экспонируются его работы в сфере декоративно-прикладного искусства: портрет Товстоногова из гальки, две женские фигурки из ракушек — дама с собачкой и «дама без собачки», как ее прозвали, выпиленный профиль Товстоногова... Всё это вкупе с рисунками выдающегося актера стало неожиданным штрихом к его портрету.