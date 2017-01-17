Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
17 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Евгений Лебедев — человек наособицу

Большой драматический театр и «Ленфильм» отметили 100-летие со дня рождения легендарного актера

Фото: Стас Левшин

Евгений Лебедев вошел в историю прежде всего как актер театральный: полвека он работал с Георгием Товстоноговым — одним из главных режиссеров советской сцены. Однако и фильмография, состоящая из десятков картин, впечатляет: тут и «Два капитана», и «Поднятая целина», и «Свадьба в Малиновке»... Празднование 100-летия со дня рождения артиста логично распределилось по этим двум сферам — театр и кино: юбилейные программы подготовили БДТ и «Ленфильм».

Творческий вечер на «Ленфильме» назывался «Испытание памятью» — по заглавию мемуаров, изданных при жизни Евгения Лебедева. Зрители увидели выставку-инсталляцию из съемочной бутафории и постеров с кадрами кинокартин, в которых артист снялся на старейшей киностудии страны, услышали фрагменты из воспоминаний Евгения Алексеевича и его здравствующих коллег.

Фото: Стас Левшин

С особой силой прозвучало в общей композиции видеопослание Глеба Панфилова и Инны Чуриковой. Как сказал Глеб Анатольевич, он сразу понял, что в его первом полнометражном фильме «В огне брода нет» Лебедев — и только он — может сыграть белогвардейского полковника, прошедшего через горнило испытаний, знающего жестокую правду жизни.

Здесь же была вручена премия имени Лебедева. Несмотря на формулировку «За вклад в театральное искусство», удостоен ее был «Ленфильм».

— Впервые в истории премии ее получил не человек, а киностудия, — рассказал «Известиям» директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин. — Эта большая статуэтка — размером, наверное, с «Оскара» — изображает Евгения Лебедева в образе Холстомера. Она уже стоит в нашем музее среди прочих наград.

Фото: Стас Левшин

В отличие от парадного торжества «Ленфильма» БДТ вспомнил актера более камерно, представив фотовыставку актера в его знаковых ролях и авторскую программу Ирины Шимбаревич. Заместитель худрука БДТ по общественно-просветительской и исследовательской деятельности была знакома с Лебедевым 20 лет: с конца 1970-х, когда начала работать в БДТ, и до смерти Евгения Алексеевича в 1997 году.

— Готовя эту программу, я поняла, как трудно рассказывать о Евгении Алексеевиче, — пояснила «Известиям» Ирина Шимбаревич. — Он был очень закрытым человеком, «наособицу». Редко смеялся и словно нес по жизни боль.

Тем не менее рассказ об «актере века» получился захватывающим и проникновенным. Автору удалось выразить противоречия судьбы артиста. Лебедев был «поповским отродьем», как его презрительно называли в юности, к тому же сыном «врагов народа»: в 1937 году расстреляли отца-священнослужителя, погибла в застенках и мать. Однако после войны Лебедеву довелось сыграть молодого Сталина в спектакле Товстоногова «Из искры…» и даже получить Сталинскую премию...

Ключевые роли Лебедева были сыграны на сцене БДТ, но рассказ Шимбаревич коснулся всех театров, где работал актер, в том числе Тбилисского ТЮЗа — там Евгений Алексеевич познакомился с Товстоноговым в начале 1940-х. Этот период отмечен и другими знаменательными знакомствами. Так, рабочим сцены в ТЮЗе был будущий поэт Булат Окуджава, а дежурным — школьник Марлен Хуциев.

Фото: Стас Левшин

​​​​​​​

Зрители, пришедшие на вечер в БДТ, смогли оценить и другие грани таланта Лебедева. В театре экспонируются его работы в сфере декоративно-прикладного искусства: портрет Товстоногова из гальки, две женские фигурки из ракушек — дама с собачкой и «дама без собачки», как ее прозвали, выпиленный профиль Товстоногова... Всё это вкупе с рисунками выдающегося актера стало неожиданным штрихом к его портрету.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

Евгений Лебедев — человек наособицу

Евгений Лебедев — человек наособицуБольшой драматический театр и «Ленфильм» отметили 100-летие со дня рождения легендарного актера

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Иосиф Кобзон

депутат

Все мнения

Интерактив

«Желтая подлодка» или «Черничные поля»: какую песню Beatles пели о вас

«Желтая подлодка» или «Черничные поля»: какую песню Beatles пели о вас

Ровно 60 лет назад открылся клуб, в котором дебютировали участники группы. Теперь 16 января – день легендарного квартета

Все интерактивы

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Илья Резник

композитор

Все мнения

Фотолента

Мистерия и «Золотой Мухин»: праздник Московского Губернского театра

Мистерия и «Золотой Мухин»: праздник Московского Губернского театра

В честь трехлетия театра зрители увидели спектакль «Рождество. Мистерия. Бал», а артистам театра на «оскаровском» капустнике были вручены премии

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Фотолента

Шелковый путь: соединяя время и континенты

Шелковый путь: соединяя время и континенты

Самый древний путь из Китая в Европу, как и тысячелетия назад, объединяет людей в разных концах мира

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Фотолента

Шедевры советского искусства вновь доступны для обозрения

Шедевры советского искусства вновь доступны для обозрения

Впервые с момента распада СССР можно увидеть шедевры мастеров ушедшей страны

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке