Принудительный спуск лавин проведут в Мурманской области

Их спустят в период с 12:00 до 20:00
Спасатели проведут сегодня принудительный спуск лавин в городе Кировске (Мурманская область). Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По данным ИА «Би-порт», работы по активному воздействию на снежный покров пройдут в период с 12:00 до 20:00 в лавинных очагах № 48-б – 48-в на охраняемой территории карьера «Центральный» Восточного рудника АО «Апатит» и на западном борту горы Расвумчорр, у промышленной площадки Расвумчоррского рудника «Электрический цирк».
В администрации подчеркнули, что находиться в зоне работ в это время строго запрещено.
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