Псков вошел в топ-10 популярных у иностранцев направлений на Новый год

Псков вошел в топ-10 российских городов, пользующихся спросом у иностранных туристов на Новый год. Соответствующий рейтинг подготовил онлайн-сервис поиска отелей RoomGuru.

Как сообщает «Псковская лента новостей», в данном рейтинге город занял девятое место по популярности в период прошедших новогодних праздников. В текущий период туристы останавливались в гостиницах Пскова в среднем на полторы ночи и платили за проживание 4,3 тыс. рублей в сутки. Для сравнения в Москве стоимость на 3 ночи составила 4,3 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 3,9 тыс. рублей, а во Владивостоке проживание на 2,5 ночи обошлось в 3,4 тыс. рублей.

В первую пятерку курортных городов, популярных у иностранных туристов в новогодние праздники, вошли Сочи, Геленджик, Ялта, Пятигорск и Кисловодск. В Сочи отели бронировали в среднем на четыре ночи и платили за проживание в среднем 5,2 тыс. рублей в сутки.

По данным агентства ТурСтат, число иностранных туристов в России в новогодние праздники 2017 года выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

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