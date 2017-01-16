Парламент Турции проголосовал за президентскую форму правления

За введение президентской формы правления в воскресенье проголосовали более 330 депутатов парламента Турции. Документ подразумевает также упразднение должности премьер-министра, а право формировать правительство переходит к главе государства. Всего парламентарии одобрили в первом чтении все 18 поправок в конституцию страны.

Второй тур голосования по единому пакету изменений, который по уставу не может пройти ранее 18 января, окончательно решит судьбу законопроекта. Если поправки будут на нем одобрены необходимым числом депутатов (не менее 330), начнется подготовка к референдуму по поправкам, передает ТАСС.



Единственная возможность продвинуть данную инициативу для правящей Партии справедливости и развития (ПСР), которой в парламенте Турции не хватает мандатов —общенациональное голосование, пишет сайт «Комсомольской правды».

Законопроект, инициированный правящей Партией справедливости и развития, дает право главе государства формировать кабинет министров, а также сохранять партийную принадлежность и расширяет законодательные и исполнительные полномочия президента.



Депутаты смогут инициировать судебные разбирательства в отношении президента. Соответствующий запрос должен будет получить поддержку более 50% парламентариев.



Состав парламента предлагается увеличить с 550 до 600 законодателей, а также снизить минимальный возраст кандидатов в депутаты до 18 лет.