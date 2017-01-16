В Воронеже построят крематорий

Аукцион на право аренды земельного участка под крематорий выиграло АО «Воронежское похоронное бюро».

Речь идет об участке в 8, 764 тыс. кв. м, сообщает фонд госимущества. Начальная цена контракта — более 3 млн рублей.

Как уточняет ИА «Абирег», по плану это будет одноэтажное здание, вокруг которого расположится парковая зона с колумбарием. Рядом будут зона отдыха и парковка.

Окончательная стоимость проекта пока неизвестна. Объект построят без привлечения бюджетных средств.

Как рассказали агентству в бюро, после возведения крематория жители Воронежа, люди разных убеждений и разных конфессий, получат право выбора между гумацией и кремацией.

Общественные слушания по вопросу строительства в городе крематория прошли в середине прошлого года.



Население поддержало проект, отметив, что он должен располагаться на значительном удалении от жилой застройки, быть рядом с кладбищем и иметь развитую инфраструктуру.

Воронеж станет первым городом в Черноземье, где будет построен крематорий. Сейчас разговоры о его появлении идут в Белгороде.