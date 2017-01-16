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За реставрацией грифонов с моста в Петербурге можно следить в сети

В Instagram появился аккаунт специалиста, который участвует в этой программе

Один из реставраторов грифонов с Банковского моста в Санкт—Петербурге завел аккаунт в Instagram.

Там он намерен выкладывать фото того, как идут работы. И там же любой желающий сможет задать мастеру вопросы.

В своем первом эксперт сообщает, что скульптурами крылатых львов никто не занимался вот уже 190 лет. И мастеров, скорее всего, ждет много интересного.

Как напоминает ИА «Невские новости», не так давно закончился первый этап демонтажа грифонов. Специалисты сняли со скульптур золотые крылья и плафоны.

Сегодня грифоны отправят в мастерскую. Все реставрационные работы планируется завершить к началу лета.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

За реставрацией грифонов с моста в Петербурге можно следить в сети

В Instagram появился аккаунт специалиста, который участвует в этой программе

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