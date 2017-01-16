За реставрацией грифонов с моста в Петербурге можно следить в сети

Один из реставраторов грифонов с Банковского моста в Санкт—Петербурге завел аккаунт в Instagram.



Там он намерен выкладывать фото того, как идут работы. И там же любой желающий сможет задать мастеру вопросы.

Фото опубликовано Грифоны на Банковском мосту (@griffons_spb) Янв 14 2017 в 10:03 PST

В своем первом эксперт сообщает, что скульптурами крылатых львов никто не занимался вот уже 190 лет. И мастеров, скорее всего, ждет много интересного.

Как напоминает ИА «Невские новости», не так давно закончился первый этап демонтажа грифонов. Специалисты сняли со скульптур золотые крылья и плафоны.



Сегодня грифоны отправят в мастерскую. Все реставрационные работы планируется завершить к началу лета.