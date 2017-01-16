В Хабаровском крае пройдет митинг против угольной пыли в порту Ванино

Жители и депутаты поселка Ванино Хабаровского края 29 января выйдут на митинг в защиту местного докера Александра Егорова, который записал на территории порта видеобращение к президенту РФ о проблеме угольной пыли. За это работник получил выговор от руководства порта и лишился премии.

Местные жители много лет жалуются на ухудшение экологической обстановки, в 2013 году состоялся митинг по этому вопросу. С тех пор никаких положительных сдвигов не произошло, сообщил ИА AmurMedia экс-председатель совета депутатов порта Ванино Юрий Светличный.

Народ, доведенный до отчаяния, решил привлечь к решению проблемы пыления и «Общероссийский народный фронт», и представителей партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ. По словам Светличного, все готовы выйти на митинг. Главными темами новой акции станут поддержка Александра Егорова и угольная пыль в порту, которая может привести к настоящей экологической катастрофе.