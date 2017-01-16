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Крым внесет в ООН проект резолюции о нарушении прав человека Киевом

Соответствующий документ уже подготовлен

Крым подготовил проект резолюции в ООН о нарушении на полуострове прав человека в период, когда он был частью Украины. Об этом сообщил член крымского правительства Заур Смирнов.

Документ был подготовлен в ответ на принятую по инициативе Украины Генассамблеей ООН резолюцию с осуждением «ущемления прав человека» и дискриминации жителей Крыма, включая «крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам».

Власти Крыма призвали ООН обратить внимание на нарушения прав человека на Украине, сообщает телеканал «Звезда».

«Проект крымской резолюции в ООН по Украине уже подготовлен. В нем отражен широкий период всех событий, связанных в том числе с нарушением прав человека в Крыму в украинский период», — цитирует «РИА Новости» Смирнова. По его словам, всю ситуацию проекте постарались описать хронологически.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Крым внесет в ООН проект резолюции о нарушении прав человека Киевом

Соответствующий документ уже подготовлен

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