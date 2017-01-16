В результате аварии произошло столкновение двух иномарок
Четыре человека пострадали в ДТП в Уфе. Авария произошла в воскресенье, 15 января, на проспекте Октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным ИА «Башинформ», 25-летний водитель автомобиля Renault Logan столкнулся со встречным Peugeot 301, которым управлял 43-летний мужчина.
В результате аварии травмы получили оба водителя и их пассажиры, им оказали медицинскую помощь.
Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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