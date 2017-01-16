В Архангельске ввели карантин по гриппу среди детей

В Архангельске превышен порог заболевших ОРВИ среди детей двух возрастных категорий: с 3 до 6 лет и с 7 до 14 лет.



Выросло и количество госпитализированных с диагнозом грипп.



В связи с этим принято решение о в введении карантинных мер, сообщает ресурс News29.ru со ссылкой на постановление главного санитарного врача Архангельской области.

Меры включают в себя ограничение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях и отмену кабинетной системы обучения.

Кроме того, учебный процесс должен быть приостановлен в том случае, если на занятиях одновременно отсутствуют более 20 % детей.

Напомним, ранее в нескольких областях России был введен карантин по гриппу. В частности, он продолжает действовать в Оренбургской области.