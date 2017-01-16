Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Бездомный краснодарский фанат Дядя Миша получил 1,8 млн рублей

Жители собрали деньги на покупку дома для 68-летнего болельщика всех спортивных команд города

На покупку дома для известного фаната Михаила Горияна, известного в Краснодаре как Дядя Миша, собрано 1,8 млн рублей. Акция началась в ноябре в одной из социальных сетей. 68-летний бездомный мужчина посещает все крупные спортивные соревнования в городе. На матчах по баскетболу, волейболу, гандболу или футболу он ярко болеет за кубанские команды, независимо от их статуса и места в турнирной таблице чемпионата.

Михаил Гориян вырос в интернате. В 1989 году он сбежал на Кубань от войны в Нагорном Карабахе. Все эти годы у него не было ни дома, ни документов, на жизнь он зарабатывает продажей фруктов и овощей, сообщает ИА KrasnodarMedia. Самая большая мечта Дяди Миши - иметь место, где можно отдыхать и копить силы, «чтобы потом отдавать добро людям». Активисты уже вручили фанату конверт с собранными средствами, на которые он сможет купить себе жилье. 

Ранее певица Анита Цой, узнав о бездомном болельщике, пригласила Дядю Мишу на свой концерт.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Бездомный краснодарский фанат Дядя Миша получил 1,8 млн рублей

Жители собрали деньги на покупку дома для 68-летнего болельщика всех спортивных команд города

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Мнение

Анна Кузнецова

детский омбудсмен

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке