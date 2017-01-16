Бездомный краснодарский фанат Дядя Миша получил 1,8 млн рублей

На покупку дома для известного фаната Михаила Горияна, известного в Краснодаре как Дядя Миша, собрано 1,8 млн рублей. Акция началась в ноябре в одной из социальных сетей. 68-летний бездомный мужчина посещает все крупные спортивные соревнования в городе. На матчах по баскетболу, волейболу, гандболу или футболу он ярко болеет за кубанские команды, независимо от их статуса и места в турнирной таблице чемпионата.

Михаил Гориян вырос в интернате. В 1989 году он сбежал на Кубань от войны в Нагорном Карабахе. Все эти годы у него не было ни дома, ни документов, на жизнь он зарабатывает продажей фруктов и овощей, сообщает ИА KrasnodarMedia. Самая большая мечта Дяди Миши - иметь место, где можно отдыхать и копить силы, «чтобы потом отдавать добро людям». Активисты уже вручили фанату конверт с собранными средствами, на которые он сможет купить себе жилье.

Ранее певица Анита Цой, узнав о бездомном болельщике, пригласила Дядю Мишу на свой концерт.