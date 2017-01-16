Слуцкий: отмена санкций США — не предмет торга в атомной безопасности

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не надо связывать вопрос отмены санкций США и атомной безопасности.

Напомним, ранее в интервью газете Times избранный президент Америки Дональд Трамп заявил, что собирается поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с РФ по ядерному разоружению.

Будущий глава американского государства также подчеркнул, что в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия санкции могут быть сняты.

«Я бы не стал увязывать эти два вопроса и делать отмену санкций предметом торга в такой тонкой сфере как атомная безопасность. Санкции — это процесс взаимный, который также в определенной степени оказал свое негативно воздействие и на экономику стран Запада. Поэтому обсуждать его необходимо в контексте восстановления конструктивного и прагматичного диалога, как бы не просто это ни было», — заявил Слуцкий, передает «РИА Новости».