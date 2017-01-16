Слуцкий: отмена санкций США — не предмет торга в атомной безопасности

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что не следует связывать эти два вопроса
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что не надо связывать вопрос отмены санкций США и атомной безопасности.
Напомним, ранее в интервью газете Times избранный президент Америки Дональд Трамп заявил, что собирается поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с РФ по ядерному разоружению.
Будущий глава американского государства также подчеркнул, что в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия санкции могут быть сняты.
«Я бы не стал увязывать эти два вопроса и делать отмену санкций предметом торга в такой тонкой сфере как атомная безопасность. Санкции — это процесс взаимный, который также в определенной степени оказал свое негативно воздействие и на экономику стран Запада. Поэтому обсуждать его необходимо в контексте восстановления конструктивного и прагматичного диалога, как бы не просто это ни было», — заявил Слуцкий, передает «РИА Новости».