Ульяновская область завоевывает популярность у россиян

Турбазы и санатории Ульяновской области с успехом завершили сезон новогодних каникул. Во время праздников их заполняемость составила от 95 до 100 %.

В основном там отдыхали жители области, но было много приезжих из соседних регионов. В частности, из Самары, Казани, Югры, Омска и Москвы.



Кроме того, туристы приезжали в Ульяновскую область из Чувашии, Израиля и Казахстана, сообщает ресурс 1ul.ru со ссылкой на областное министерство искусства и культурной политики.

Особой популярностью у туристов пользовались турбазы, расположенные на берегу Волги.

Как сказали в областном правительстве, к этим праздникам туристические заведения существенно расширили свои программы. В частности, некоторые предлагали покататься на оленях и собачьих упряжках.

Всего же Ульяновск в прошлом году посетило 435 тыс. туристов. Это более чем на треть больше, чем в позапрошлом году, сообщает Агентство по туризму Ульяновской области.