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Ульяновская область завоевывает популярность у россиян

В новогодние каникулы турбазы были заполнены на 100 % не только местными жителями, но и туристами из других стран

Турбазы и санатории Ульяновской области с успехом завершили сезон новогодних каникул. Во время праздников их заполняемость составила от 95 до 100 %.

В основном там отдыхали жители области, но было много приезжих из соседних регионов. В частности, из Самары, Казани, Югры, Омска и Москвы.

Кроме того, туристы приезжали в Ульяновскую область из Чувашии, Израиля и Казахстана, сообщает ресурс 1ul.ru со ссылкой на областное министерство искусства и культурной политики.

Особой популярностью у туристов пользовались турбазы, расположенные на берегу Волги.

Как сказали в областном правительстве, к этим праздникам туристические заведения существенно расширили свои программы. В частности, некоторые предлагали покататься на оленях и собачьих упряжках.

Всего же Ульяновск в прошлом году посетило 435 тыс. туристов. Это более чем на треть больше, чем в позапрошлом году, сообщает Агентство по туризму Ульяновской области. 

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Ульяновская область завоевывает популярность у россиян

В новогодние каникулы турбазы были заполнены на 100 % не только местными жителями, но и туристами из других стран

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