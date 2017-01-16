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Авианосную группу ВМФ РФ будут сопровождать два британских корабля

Ранее российская сторона объявила о сокращении группировки своих войск в Сирии

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Фрегат и эсминец британских ВМС будут сопровождать корабельную авианосную группу ВМФ РФ с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», которая начала переход из Средиземного моря в Североморск 6 января.

«Корабли и подводные лодки британских ВМС, поддерживаемые союзниками по НАТО, ведут все более интенсивные скрытные действия, пытаясь обнаружить и сопровождать военные корабли РФ», — сообщает The Daily Telegraph.

Ранее РФ объявила о сокращении группировки своих войск в Сирии. Именно корабельная авианосная группа с крейсером «Адмирал Кузнецов» первой ушла из региона.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Авианосную группу ВМФ РФ будут сопровождать два британских корабля

Авианосную группу ВМФ РФ будут сопровождать два британских корабляРанее российская сторона объявила о сокращении группировки своих войск в Сирии

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