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В Пензе организовали «Спасские вечера»

Губернский фестиваль православной культуры приурочили к Рождеству и дню памяти Серафима Саровского

Уже в четвертый раз в Пензе прошел Губернский фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи».

Его организовали к Рождеству и дню памяти православного святого Серафима Саровского.

Фестиваль прошел у Спасского кафедрального собора, чье строительство еще не завершено.

В мероприятии участвовал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Он обратился к жителям, пришедшим к Спасскому кафедральному собору, с благодарностью за помощь в его возведении.

Участники «Спасских вечеров» смогли поучаствовать в народных гуляниях в стиле рождественских праздников XIX века. Они катались на санях и собачьих упряжках, учились расписывать рождественские пряники, делать рождественские звезды и ангелов из ткани, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Пензе организовали «Спасские вечера»

Губернский фестиваль православной культуры приурочили к Рождеству и дню памяти Серафима Саровского

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