Песков рассказал, что сайт Кремля регулярно атакуют хакеры

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что хакерские атаки на российские информационные системы, информационные ресурсы, СМИ и банки продолжаются уже давно. Также он отметил, что регулярно атакуется и сайт президента РФ.

«Президентский сайт постоянно подвергается атакам, на ежедневной основе. Бывают дни, когда тысячи попыток и взлома сайта, и получения контроля над сайтом, и обрушение сайта. И когда наши компетентные органы пытаются проследить следы этих атак, эти следы уходят и в европейские страны, и в США, и в Канаду, и в Китай, и в Индию», — сказал Песков.

При этом обвинять кого-либо в кибератаках представитель Кремля не стал. «Уподобляться тем, кто прибегает к таким неразумным и необоснованным обвинениям, мы не будем», — заявил Песков.

«Они (атаки) продолжаются достаточно давно, бывают периоды высокой интенсивности, периоды более низкой интенсивности, но это давняя история. Конечно, наши соответствующие ведомства делают все необходимое для обеспечения кибербезопасности и критически важных систем, и иных систем», — добавил он.