В новогодней столице России объявлен желтый уровень опасности

Синоптики прогнозируют обильные осадки в виде снега в Тамбовской области.



Они не прекратятся вплоть до выходных. Самый сильный снегопад ожидается завтра. Может выпасть около 5 мм осадков.

В МЧС в Тамбовской области объявлен желтый уровень опасности. Это связано с обильными снегопадами и обледенением на дорогах, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Уже сейчас снежный покров в некоторых районах области составляет 44 см. Это является максимальным значением с начала зимы.

Самые большие сугробы в Черноземье отмечены в Липецке. Их высота — более 80 см.