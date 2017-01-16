«Желтая подлодка» и «Земляничные поля»: какую песню Beatles пели о вас

Для прослушивания песен The Beatles особые поводы не нужны, но минимум раз в год их треки звучат в наушниках и колонках даже тех меломанов, которые никогда себя поклонниками ливерпульской четверки не считали. В этом, возможно, и кроется секрет настоящего величия любого артиста.

16 января отмечается Всемирный день Beatles. Датой выбран не день основания группы и даже не день выхода их первого сингла или альбома. Ровно 60 лет назад открылся клуб The Cavern, в котором дебютировали участники легендарного бэнда.

Первым из четверки на сцене клуба выступил Ринго Старр. Случилось это 31 июля 1957 года, когда он играл в составе фолк-рок-группы Eddie Clayton Skiffle Group.

С остальными битлами он познакомился в 1960-м и лишь через два года примкнул к их составу. Первое же выступление Beatles в The Cavern состоялось 9 февраля 1961 года, и в тот вечер на сцену вышли Джон Леннон, Джордж Харрисон, Пол Маккартни, а также Стюарт Сатклифф и Пит Бест, игравшие на бас-гитаре и ударных соответственно.

С Ринго Старром они сыграли на подмостках клуба в августе 1962-го. В привычном составе они проработали восемь лет, за это время выпустили 13 альбомов, завоевали кучу наград и приобрели миллионы поклонников.

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