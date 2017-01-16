Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

«Желтая подлодка» и «Земляничные поля»: какую песню Beatles пели о вас

Ровно 60 лет назад открылся клуб, в котором дебютировали участники группы, и теперь 16 января — день легендарного квартета

Фото: TASS/DPA

Для прослушивания песен The Beatles особые поводы не нужны, но минимум раз в год их треки звучат в наушниках и колонках даже тех меломанов, которые никогда себя поклонниками ливерпульской четверки не считали. В этом, возможно, и кроется секрет настоящего величия любого артиста.

16 января отмечается Всемирный день Beatles. Датой выбран не день основания группы и даже не день выхода их первого сингла или альбома. Ровно 60 лет назад открылся клуб The Cavern, в котором дебютировали участники легендарного бэнда.

Первым из четверки на сцене клуба выступил Ринго Старр. Случилось это 31 июля 1957 года, когда он играл в составе фолк-рок-группы Eddie Clayton Skiffle Group.

С остальными битлами он познакомился в 1960-м и лишь через два года примкнул к их составу. Первое же выступление Beatles в The Cavern состоялось 9 февраля 1961 года, и в тот вечер на сцену вышли Джон Леннон, Джордж Харрисон, Пол Маккартни, а также Стюарт Сатклифф и Пит Бест, игравшие на бас-гитаре и ударных соответственно.

С Ринго Старром они сыграли на подмостках клуба в августе 1962-го. В привычном составе они проработали восемь лет, за это время выпустили 13 альбомов, завоевали кучу наград и приобрели миллионы поклонников.

Во всемирный день Beatles «Известия» предлагают читателям пройти тест и выяснить, какая песня музыкантов лучше всего описывает вашу жизнь.

Читайте также:

Комикс о жизни Джона Леннона выпустят в США в 2017 году

Убийца Джона Леннона не выйдет из тюрьмы досрочно

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

«Желтая подлодка» и «Земляничные поля»: какую песню Beatles пели о вас

«Желтая подлодка» и «Земляничные поля»: какую песню Beatles пели о васРовно 60 лет назад открылся клуб, в котором дебютировали участники группы, и теперь 16 января — день легендарного квартета

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Интерактив

«Желтая подлодка» или «Черничные поля»: какую песню Beatles пели о вас

«Желтая подлодка» или «Черничные поля»: какую песню Beatles пели о вас

Ровно 60 лет назад открылся клуб, в котором дебютировали участники группы. Теперь 16 января – день легендарного квартета

Все интерактивы

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Фотолента

Мистерия и «Золотой Мухин»: праздник Московского Губернского театра

Мистерия и «Золотой Мухин»: праздник Московского Губернского театра

В честь трехлетия театра зрители увидели спектакль «Рождество. Мистерия. Бал», а артистам театра на «оскаровском» капустнике были вручены премии

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Фотолента

Шелковый путь: соединяя время и континенты

Шелковый путь: соединяя время и континенты

Самый древний путь из Китая в Европу, как и тысячелетия назад, объединяет людей в разных концах мира

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения

Фотолента

Шедевры советского искусства вновь доступны для обозрения

Шедевры советского искусства вновь доступны для обозрения

Впервые с момента распада СССР можно увидеть шедевры мастеров ушедшей страны

реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке