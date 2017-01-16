Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
16 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Boeing в Киргизии

Специалисты вылетят на место катастрофы в понедельник

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения грузового Boeing в Киргизии. Об этом сообщил представитель организации. 

«Вылетаем сегодня в течение дня. Комиссию по расследованию причин катастрофы сформировали», — приводит его слова «РИА Новости»

Как сообщил источник агенства в правительстве Киргизии, найден бортовой самописец потерпевшего крушение самолета.

Информацию подтвердил «Интерфаксу» пресс-секретарь премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов.

«На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», — заявил он.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании АСТ разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас. 

Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. В результате оказались разрушены 32 частных жилых дома.

По предварительным данным, погибли 37 человек.

Читайте также:

Крушение Boeing 747 под Бишкеком. Хроника событий

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Boeing в Киргизии

Специалисты вылетят на место катастрофы в понедельник

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Филатов

обозреватель

Все мнения

Мнение

Вячеслав Кушнарев

эксперт

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Волгин

автоюрист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке