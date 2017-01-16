МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Boeing в Киргизии

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения грузового Boeing в Киргизии. Об этом сообщил представитель организации.

«Вылетаем сегодня в течение дня. Комиссию по расследованию причин катастрофы сформировали», — приводит его слова «РИА Новости».

Как сообщил источник агенства в правительстве Киргизии, найден бортовой самописец потерпевшего крушение самолета.



Информацию подтвердил «Интерфаксу» пресс-секретарь премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов.

«На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», — заявил он.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании АСТ разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас.

Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. В результате оказались разрушены 32 частных жилых дома.

По предварительным данным, погибли 37 человек.