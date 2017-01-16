МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Boeing в Киргизии

Специалисты вылетят на место катастрофы в понедельник
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения грузового Boeing в Киргизии. Об этом сообщил представитель организации.
«Вылетаем сегодня в течение дня. Комиссию по расследованию причин катастрофы сформировали», — приводит его слова «РИА Новости».
Как сообщил источник агенства в правительстве Киргизии, найден бортовой самописец потерпевшего крушение самолета.
Информацию подтвердил «Интерфаксу» пресс-секретарь премьер-министра Киргизии Чынгыз Эсенгулов.
«На месте происшествия найден один из самописцев разбившегося самолета. Поиски второго черного ящика продолжаются», — заявил он.
Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании АСТ разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Манас.
Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта. В результате оказались разрушены 32 частных жилых дома.
По предварительным данным, погибли 37 человек.
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