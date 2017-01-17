Совет Федерации меняет регламент

Совет Федерации планирует внести изменения в свой регламент. Теперь к моменту рассмотрения закона в верхней палате правительство должно будет предоставлять информацию о сроках принятия нормативных актов, необходимых для его вступления в силу. До этого аналогичные поправки во внутренний распорядок Госдумы внесли депутаты. Согласно документу, социально значимые законы будут приниматься в третьем чтении только при наличии проектов сопутствующих нормативных актов.



Как рассказал «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вадим Тюльпанов, сегодня на заседании комитета будут рассмотрены поправки в регламент верхней палаты, которые направлены на повышение эффективности парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти.

— Подчеркну, что это касается социально значимых или предусматривающих расходы из федерального бюджета законопроектов, — уточнил сенатор, напомнив, что соответствующие поправки в регламент уже были приняты Госдумой.

В подготовленном проекте постановления СФ предлагается закрепить обязанность правительства одновременно с законом, принятым Госдумой, предоставлять информацию о сроках принятия подзаконных актов и их основных положениях.

— Непредоставление такой информации может служить основанием для переноса рассмотрения федерального закона на следующее заседание палаты, — говорит Тюльпанов. — Кроме того, при одобрении закона с отложенным сроком вступления в силу ответственному комитету дается поручение информировать палату о соблюдении сроков принятия подзаконных актов.



В аппарате комитета СФ по регламенту «Известиям» сообщили, что после того, как поправки в регламент будут рассмотрены на заседании комитета, соответствующее постановление СФ будет вынесено на обсуждение совета палаты, а затем на пленарное заседание.



Напомним, что в конце декабря аналогичные поправки в свой регламент внесла Госдума. Согласно изменениям все социально значимые законопроекты будут приниматься нижней палатой в окончательном, третьем чтении только при наличии разработанных правительством проектов подзаконных актов. Как ранее пояснил журналистам глава Госдумы Вячеслав Володин, поправки направлены на снижение числа принятых, но не работающих из-за отсутствия подзаконных актов законов.

Речь идет о законопроектах, которые касаются условий и порядка предоставления гражданам мер социальной поддержки или требующих иных расходов из федерального бюджета. Для того чтобы законы вступили в силу, необходимо принятие подзаконных актов правительства. Информация от кабинета министров о подготовке нормативно-правовых актов и об их основном содержании должна направляться в Госдуму к третьему чтению, в случае если закон вступает в силу сразу после его принятия. Если же закон имеет отложенную дату введения, то Госдума должна получить отчет правительства о подготовке соответствующих актов.



Ранее депутаты планировали ввести такое правило отдельным федеральным законом. Проект, внесенный депутатами и сенаторами, был рекомендован к принятию профильным комитетом по законодательству, однако получил ряд замечаний от правового управления аппарата Госдумы и главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.



В частности, по мнению думских юристов, он противоречит действующему закону «О правительстве РФ». В итоге было принято решение отложить принятие законопроекта, но внести поправки в регламенты обеих палат парламента.

