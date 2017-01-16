В Воронежской области снег стал бурого цвета

Авария произошла на огнеупорном заводе в Семилуках под Воронежем.



Там был зафиксирован выброс пыли. Из-за этого снег вокруг предприятия окрасился в бурый цвет.

Как сообщает РИА «Воронеж», ЧП на предприятии случилось еще в ночь на 13 января. Однако его последствия не были так заметны из-за того, что оседавшую пыль покрывали новые слои снега.



На выходных снегопад прекратился.

Как рассказали агентству на самом предприятии, причиной выброса пыли стала поломка фильтра в дымососе.

Сейчас принято решение установить дополнительный забор у цеха, чтобы предотвратить раздувание пыли.

Между тем, жители города намерены пожаловаться властям на случившееся.



Они сомневаются в эффективности экологического плана, предложенного руководителями завода.

Агентство отмечает, что такое происходит на предприятии не в первый раз. В апреле прошлого года жители Семилук жаловались губернатору на выбросы пыли и шум с завода.