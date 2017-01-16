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Порошенко заявил о готовности к сотрудничеству с Трампом

Президент Украины рассчитывает, что «украинский вопрос» останется в приоритете у новых американских властей

Украина заявила о готовности к сотрудничеству с новой американской администрацией. Об этом Петр Порошенко заявил на брифинге с вице-президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Киеве 16 января.

Президент Украины также рассчитывает, что «украинский вопрос» останется в приоритете властей США, сообщает телеканал «Звезда».

«Мы ценим эту поддержку и искренне на нее рассчитываем. Я надеюсь, что и в дальнейшем «украинский вопрос» будет объединять весь американский политикум, а «украинский вопрос» идальше будет оставаться среди первых приоритетов», - цитирует НТВ слова Петра Порошенко по итогам переговоров.

Байден, в свою очередь, выразил надежду, что администрация избранного президента США Дональда Трампа захочет быть «партнером Украины» и«сторонником прогресса» этой страны.

Также Байден пожелал Украине плодотворного сотрудничества с МВФ и обретения скорейшей независимости от российского газа, сообщает ТАСС.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Порошенко заявил о готовности к сотрудничеству с Трампом

Президент Украины рассчитывает, что «украинский вопрос» останется в приоритете у новых американских властей

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