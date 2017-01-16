Новым символом Сочи станет башня «Дружба народов»

В Сочи завершаются работы над проектом 77-метровой башни-флагштока «Дружба народов». Новый символ города планируют установить власти и инициативная группа, которую представляет известный телеведущий Николай Дроздов. В двухэтажной стилобатной части башни разместятся рестораны, выставочные залы, музей олимпийской славы, семинар-залы, там также будут проводиться свадебные церемонии. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Разработка проекта продолжается пятый год. Инвестором строительства является организации «Держава 21 век». Архитектурный облик башни перекликается с объектами олимпийского парка, в котором она будет расположена. На реализацию проекта требуется 2 года и 8 месяцев.