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В Орле из спиленных веток будут делать опилки

Городские власти покупают для этого две машины-дробилки

Власти Орла решили приобрести две машины-дробилки, которые начнут перерабатывать в опилки спиленные ветки деревьев.

Как говорят в мэрии, использование такой техники снизит расходы по утилизации древесины. Обычно прием таких отходов на полигоне обходится дороже.

Кроме того, станет дешевле вывозить спиленные деревья с городских улиц.

Опилки предполагается использовать, в частности, для укрытия клумб в городе.

Как сообщает ресурс InfoOrel.ru со ссылкой на администрацию Орла, на покупку дробилок предполагается выделить 4,5 млн рублей.

Заявка на аукцион будет размещена в январе.

Одну дробилку передадут в МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». Другую - в МУП «Зеленстрой».

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Орле из спиленных веток будут делать опилки

Городские власти покупают для этого две машины-дробилки

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