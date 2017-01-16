На границе с Брянском появятся лагеря для мигрантов из Сирии и Украины

Лагеря для беженцев начнут строить на границе с Брянском. Об этом сообщила немецкая газета Tageszeitung.

По данным издания, убежища возведут в Гомельской и Могилевский областях, граничащих с Брянской областью.

Предполагается, что в них смогут разместить до 10 тыс. беженцев из Сирии и Украины. Средства в размере 7 млн евро выделят из Евросоюза, финансирование осуществят по программе европейского соседства (ENI) в период с 2017 по 2020 год.

В статье подчеркивается, что центры размещения мигрантов (Migrants Accomodation Center) будут отвечать лучшим международным и стандартам ЕС. В частности, их оборудуют изолированными секциями для женщин, девушек и семей. Кроме этого, там также будут оказывать психологическую и медицинскую помощь.

При этом, согласно материалу, речь идет не только о выходцах из Сирии и Украины, но и о гражданах из России, бегущих от финансового кризиса, отмечает интернет-газета «Брянские новости».

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