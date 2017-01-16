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Казань проведет Сабантуй на Марсовом поле в Париже

Организация татарского национального праздника в столице Франции стала возможна в рамках соглашения о развитии туризма между двумя столицами

Татарский национальный праздник Сабантуй в этом году пройдет на Марсовом поле в Париже.

Это будет сделано в рамках туристического соглашения между столицами Франции и Татарстана.

Впрочем, как сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на главу комитета содействия развитию туризма Казани Дарью Санникову, пока нет определенности в том, когда состоится праздник и в каком составе туда отправят артистов.

Санникова не исключила, что подобные праздники будут проведены и в других столицах мира — в частности, в Милане и Барселоне.

Ранее сообщалось, что Сабантуй может быть включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Казань проведет Сабантуй на Марсовом поле в Париже

Организация татарского национального праздника в столице Франции стала возможна в рамках соглашения о развитии туризма между двумя столицами

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