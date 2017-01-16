Казань проведет Сабантуй на Марсовом поле в Париже

Организация татарского национального праздника в столице Франции стала возможна в рамках соглашения о развитии туризма между двумя столицами
Татарский национальный праздник Сабантуй в этом году пройдет на Марсовом поле в Париже.
Это будет сделано в рамках туристического соглашения между столицами Франции и Татарстана.
Впрочем, как сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на главу комитета содействия развитию туризма Казани Дарью Санникову, пока нет определенности в том, когда состоится праздник и в каком составе туда отправят артистов.
Санникова не исключила, что подобные праздники будут проведены и в других столицах мира — в частности, в Милане и Барселоне.
Ранее сообщалось, что Сабантуй может быть включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.