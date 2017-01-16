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Samsung определила причину возгорания Galaxy Note 7

Результаты расследования компания обнародует 23 января

Компания Samsung Electronics объявила о завершении расследования случаев возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Об этом заявили представитель компании.

Причину компания обнародует в понедельник, 23 января. Источник не раскрыл результатов расследования.

Ранее в ночь с 10 на 11 октября 2016 года Samsung рекомендовала пользователей смартфонов Galaxy Note 7 отключить устройства и не использовать их. Так же своим партнерам по всему миру компания предложила приостановить продажи и обмен этих гаджетов.

В ноябре 2016 года большинство авиакомпаний запретили пассажирам проносить Galaxy Note 7 на борт самолетов. Причиной отзыва телефонов стали, в частности, инциденты на авиарейсах.

Брокерская компания Nomura подсчитала, что в случае утилизации бракованных смартфонов компания Samsung потеряет на утилизации $1,4 млрд. Также, по оценке Credit Suisse, компания потеряет $19 млрд выручки в случае полной остановки продажи Galaxy Note 7, сообщает RNS. Больше всего компания может понести ущерб из-за ущерба репутации и бренду компании – таково мнение аналитиков и экспертов по данным Reuters.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Samsung определила причину возгорания Galaxy Note 7

Результаты расследования компания обнародует 23 января

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