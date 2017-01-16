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В Самаре задержали мужчину, вырастившего дома плантацию конопли

По данному факту возбуждено уголовное дело

Полицейские в Самаре задержали мужчину за выращивание дома конопли. В результате обыска у местного жителя в доме обнаружили 26 кустов конопли, содержащих, наркотическое вещество.

По версии полицейских, задержанным оказался безработный мужчина, который заказал по интернету семена конопли, высадил их и в дальнейшем занялся культивированием растений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры», расследование дела продолжается, сообщает TLTgorod.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

В Самаре задержали мужчину, вырастившего дома плантацию конопли

По данному факту возбуждено уголовное дело

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